JC bâtiments

L’ITE (L’isolation thermique par l’extérieur) est complexe. Il faut déterminer le mode de fixation (chevillage, collage) de l’isolant le plus adapté à la nature du mur et à l’exposition au vent de la façade. Il faut également traiter les points singuliers. Par exemple, en haut de mur, il peut être nécessaire d’augmenter le débord de toiture pour recouvrir l’isolant. Les retours au niveau des fenêtres ou le maintien des volets battants constituent aussi des obstacles que le professionnel devra traiter avec intelligence. Il est donc recommandé de s’adresser à quelqu’un d’expérimenté et / ou de formé à cette technique.

QUEL ISOLANT ?

Il faut choisir un isolant spécialement conçu pour une application en extérieur. Le polystyrène expansé, la laine de verre et la laine de roche, le polyurethane sont déclinés pour l’ITE. On trouve également des solutions en laine de bois. Reportez-vous à la notice du fabricant pour connaître le pouvoir isolant de ces différents matériaux.

QUELLE FINITION EN SUITE D'UNE ISOLATION PAR L'EXTERIEUR ?

Toutes les finitions sont possibles sur une isolation thermique par l’extérieur. En appliquant une toile sur l’isolant, il sera possible de l’enduire ou de le peindre. Mais vous pourrez également choisir un bardage. L’ossature servira à la fois à positionner l’isolant et à fixer le bardage, comme dans une isolation par l’intérieur avec finition en plaque de plâtre.

L'ITE ne pose aucune difficulté sur les façades récentes, dépourvues d'éléments décoratifs. Mais la question est prégnante pour les bâtiments plus anciens, avec des modénatures en façade présentant un vif intérêt architectural. Les bandeaux, corniches et autres rosaces en polystyrène sont d'une grande utilité pour isoler par l'extérieur ces maisons de caractère tout en recréant les décors initiaux et en conservant ainsi l'originalité de la façade. Cette solution laisse encore sceptiques les puristes du patrimoine bâti. Il est certain qu'elle nécessite des modénatures de très bonne qualité, qui reproduisent à l'identique l'apparence des éléments anciens.

